Planet Lollipop: spazio al divertimento per i più piccoli!  

VILLACH – Planet Lollipop, Il regno dei bambini da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia, riapre dal 7 luglio, con look e spazi completamente rinnovati. E' uno dei luoghi prediletti dalle famiglie, perché mentre i genitori si rilassano o fanno la spesa, i loro piccoli si divertono in un mondo pieno di azione, creatività, ma anche in sicurezza.

Il nuovissimo Lollipop, che accoglie bambini dai 3 ai 12 anni senza accompagnatori, grazie alla supervisione in loco di personale qualificato, da quest’anno apre anche ai piccoli sotto i 3 anni, che tuttavia devono essere accompagnati da almeno un adulto (dalle 09 alle 12, dal lunedì al venerdì).

La struttura

Interamente dedicato al bisogno di divertirsi imparando, che è tipico dei bambini dai 3 ai 12 anni, Lollipop ha luminose pareti colorate ed è stato riarredato con materiali di alta qualità: il divertimento e i giochi sono suddivisi in quattro zone, per altrettante esperienze diverse.

Il rifacimento del regno dei bambini si è tradotto in un ampliamento notevole degli spazi: ci sono una nuova zona d'azione, una nuova area creativa, una zona relax, nonché un’area per le feste. Grazie alle ben note caratteristiche del Planet, i genitori sanno che i loro figli sono ben vigilati e dunque possono godersi la giornata di shopping per tutta la famiglia senza stress e prendendosi del tempo per sé.

Orari di apertura: lunedì - venerdì 9-19.30, sabato 9-18, domenica e festivi chiuso, Kärntnerstraße 34, 9500 Villach, Tel. 04242.35256

info@lollipop-atrio.at, www.planet-lollipop.at, www.atrio.at