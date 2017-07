Diario di Udine vi regala due biglietti per il concerto degli Editors

TARVISIO - Diario di Udine vi regala i biglietti per il concerto degli Editors, band che per la loro unica tappa italiana ha scelto il palcoscenico del No Borders Music Festival. Grazie alla collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo, organizzatore dell'evento, in palio ci sono due biglietti per l'esibizione di giovedì 27 luglio alle 21.15 nella piazza Unità di Tarvisio.

Non solo, il Diario di Udine darà la possibilità al vincitore di diventare 'inviato' per una sera, con la possibilità di raccontare, con foto e video, il concerto (contenuti che saranno poi pubblicati sulla testata on line).

Per vincere è sufficiente aver prenotato una notte in una delle strutture ricettive del Tarvisiano nel periodo del No Borders Music Festival (dal 27 luglio al 26 agosto) e far pervenire in redazione (tramite e-mail o WhatsApp) un breve video che spieghi la ragione per cui i biglietti del concerto dovrebbero essere assegnati a lui o a lei. «Voglio i biglietti per il concerto degli Editors perchè.......». Il messaggio più originale, divertente e coinvolgente che arriverà entro lunedì 24 luglio alle ore 12 (la scelta insindacabile del migliore contenuto spetterà alla redazione) vincerà i due ingressi omaggio al concerto.

Altre sorprese riguarderanno il concerto di Parov Stelar, ma ci sarà tempo e modo per parlarne...