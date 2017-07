Auto contro bici in città: 71enne in ospedale

UDINE – Ancora un incidente tra un’auto e una bicicletta in città. L’ultimo episodio della serie risale alla giornata di venerdì, quando una Fiat 500 condotta da una 52enne di Udine si è scontrata con una bici con in sella un 71enne, anch’egli residente in città.

L’incidente si è verificato alle 12.55 in via Francesco Mantica. Come hanno riferito gli agenti della Polizia dell’Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi, la 500 proveniva da via Deciani e dopo essersi immessa su via Mantica, all’altezza del civico 41, si è scontrata con la bicicletta. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli agenti.

Il 71enne è volato a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che l’ha trasportato al pronto Soccorso.