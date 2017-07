Il Questore chiude per 5 giorni 'Le Biele Ande' 

PALMANOVA – Cinque giorni di chiusura per 'Le Biele Ande' di piazza Grande, a Palmanova. La decisione è stata presa dal questore di Udine Claudio Cracovia dopo il parapiglia venutosi a creare nel locale poco prima del concerto di Franco Battiato.

L’osteria potrà riaprire lunedì 10 luglio. I fatti contestati risalgono allo scorso 29 giugno, quando un maresciallo dei carabinieri finì in ospedale dopo una lite scoppiata all’interno del locale.

Per 'Le Biele Ande' e per i suoi due gestori (denunciati per aggressione) la beffa di non poter lavorare in occasione del concerto de Il Volo, in programma sabato a Palmanova.