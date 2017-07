Scene da film nella notte a Feletto: inseguimento e schianto contro un negozio

TAVAGNACCO - Scene da film nella notte a Tavagnacco. C'è stato un inseguimento tra una volante della Polizia e un'auto con a bordo una famiglia di etnia rom originaria di Trieste (padre classe 1974, madre classe 1974 e due figli, uno di 18 l'altro di 13 anni). Il gruppo a borgo di una Golf non ha voluto fermarsi all'alt in via Chiusaforte, ma anzi ha accelerato alla vista delle divise.

Ne è nato un inseguimento a tutta velocità tra Udine e Feletto, con alcune strade che vengono imboccate contromano. Alla fine l'auto con a bordo i rom si è schiantata contro la serranda di un esercizio pubblico in via dei Martiri, a Feletto Umberto. Il conducente, 18enne, è stato estratto dagli agenti della Polizia e ammanettato sul posto. Il fatto è accaduto alle 2 di notte. Il giovane è stato 'beccato' per la terza volta alla guida senza patente.

Sono intervenute quattro pattuglie, i Vigili del Fuoco e due ambulanze. Queste ultime hanno soccorso gli occupanti dell'auto portando madre, padre e fratello minore in ospedale ma pare che le loro condizioni non siano gravi. Un trambusto che inevitabilmente ha svegliato e allarmato gli abitanti della zona, i quali hanno assistito alle fasi dell'arresto dalle finestre affacciate sulla via.