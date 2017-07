Nasce la 'cittadella' della giustizia: la Procura si sposta nell'ex Stringher

UDINE – La ‘cittadella’ della giustizia sta per diventare realtà. E’ stato trovato un accordo, infatti, tra Regione, Comune di Udine e Demanio per trasferire gli uffici della Procura nello stabile di fronte all’attuale Tribunale, che si affaccia tra via Gorghi e largo Ospedale Vecchio. Spazi che in parte sono già liberi (dopo lo spostamento degli studenti dello Stringer), in parte sono ancora occupati da studenti. Ma l’obiettivo è quello di avere a disposizione l’intero stabile nell’arco di qualche anno. Nell’attesa lo spostamento del personale della Procura sarà diviso in due fasi, così come due saranno i lotti per la sistemazione dell’edificio.

L’iniziativa è stata presentata in Regione dalla presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, dal sindaco di Udine, Furio Honsell, dal presidente della Corte d'Appello, Oliviero Drigani, dal procurato di Udine, Antonio De Nicolo, e dal direttore dell'Agenzia del Demanio, Pierluigi Di Blasio. Poiché la Procura, attualmente ospitata in via Lovaria, è sotto sfratto (il contratto di locazione è scaduto a marzo 2017 e il proprietario non intende rinnovarglielo), c’era la necessità di trovare una soluzione alternativa. Da qui l’idea di utilizzare l’ex Stringher: con un primo lotto da 4 milioni di euro (fondi già disponibili: 1 milione del ministero, 1,5 della Regione, il resto del Comune) sarà adeguato l'edificio con l’obiettivo di far partire i lavori all’inizio del 2018. Qui si sposteranno i circa 100 dipendenti del palazzo di Giustizia di via Lovaria. Poi bisognerà reperire le risorse per il secondo lotto, che consentirà di trasferire la cinquantina di dipendenti di polizia giudiziaria attualmente ospitati in via della Pefettura.

«Abbiamo raggiunto un risultato importante grazie a un gioco di squadra – ha chiarito Serracchiani –. In assestamento di bilancio abbiamo già inserito le risorse per la progettazione dei due lotti. Un ulteriore tassello della riqualificazione della città: la zona dei Rizzi con finalità sportive, l’ex caserma Reginato per ospitare la Prefettura, oggi l’area del Tribunale. Un modo per liberare spazi e spendere meno di affitto». Per quanto riguarda l’ex Stringher, ad esempio, che è di proprietà del Comune, il trasferimento consentirà un risparmio di circa 225 mila euro di affitto per la Procura.

Il sindaco Honsell, nel suo intervento, ha ribadito il valore di tribunale e procura per una città capoluogo come Udine. De Nicolo ha messo in evidenza la comodità di avere tutti gli uffici giudiziari nella stessa zona: «Oggi le nostre auto con i faldoni effettuano almeno quattro viaggi tra via Lovaria e largo Ospedale Vecchio. Una volta completato il trasferimento – ha chiarito De Nicolo – a beneficiarne sarà anche l’ambiente». Drigani si è soffermato sulla collaborazione e sui buoni rapporti in essere tra istituzioni, ministero e uffici giudiziari, rapporti che hanno consentito di raggiungere questo accordo in tempi brevi.