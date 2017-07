Parco Zoo: l'ippopotamo Domingo compie 4 mesi

LIGNANO SABBIADORO - Si avvicina ai 4 mesi Domingo, il piccolo di ippopotamo nato domenica 12 marzo al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro da mamma Tina e papà Pippo presenti al Parco da oltre 30 anni.

Mamma Tina, dopo una gestazione di otto mesi, ha dato alla luce il suo diciottesimo figlio in completa autonomia tranquillamente immersa nell’acqua, così com’è abituata a trascorrere buona parte della sua giornata.

Il cucciolo ha cominciato fin da subito a nuotare sempre a fianco della sua mamma. L’ippopotamo è così a suo agio in immersione che riesce ad allattarsi stando in apnea: quando ha fame la mamma si corica su un fianco, il piccolo tappa le narici e comincia a succhiare il latte senza alcun problema. Alla nascita riesce a resistere in apnea solo per qualche minuto, ma con il passare del tempo le sue abilità aumenteranno fino a raggiungere la mezz’ora. Nei primi giorni di vita del piccolino il papà, invece, ha un ruolo molto marginale e deve fare attenzione a non avvicinarsi troppo perché la mamma gelosissima è pronta a difendere il suo cucciolo in ogni modo.

«Tina è una mamma molto prolifica e attenta alla sua prole – afferma Maria Rodeano direttore del Parco - mediamente ogni anno e mezzo allieta il Zoo con la nascita di un nuovo cucciolo. Alla nascita un ippopotamo pesa già la bellezza di 30 chilogrammi per arrivare a pesare fino alle tre tonnellate. A dispetto della loro stazza questi incredibili animali sono particolarmente agili sia in acqua che sulla terraferma. Possono raggiungere anche i 30 km/h, una velocità che per un animale così corpulento è davvero straordinaria».