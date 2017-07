Traffico molto intenso ma (per ora) nessuna coda in A4

FVG - E' molto sostenuto il traffico sulla rete autostradale di Autovie Venete, con qualche rallentamento temporaneo in A4, in direzione Trieste. San Donà di Piave (uscita per Jesolo), San Stino di Livenza (uscita per Caorle) e Latisana (uscita per Lignano e Bibione) i caselli che nella giornata di domenica hanno registrato code anche significative.

I transiti in A4, in direzione Trieste, sono superiori ai 2 mila veicoli ora, ma la circolazione si mantiene abbastanza fluida. Un solo lieve incidente – un tamponamento fra San Stino e Portogruaro, risolto rapidamente - si è aggiunto ai 4 accaduti fra la notte e le prime ore del mattino, tutti senza gravi conseguenze per le persone. Nessun incidente e nessuna coda, solo qualche rallentamento, nei tratti interessati dai cantieri per la costruzione della terza corsia.

Quasi 200 le persone in servizio nella giornata di domenica, fra esattori, tecnici per la manutenzione degli impianti e per gli interventi d’emergenza, operatori di sala radio e ausiliari al traffico.