Prosa, musica, danza e una torta con 20 candeline: è la stagione 2017/18 del Teatro Giovanni da Udine

UDINE – Innovativa, e quindi garanzia di attrattività, e internazionale, perché costruita su elementi provenienti da tutto il mondo. Due aggettivi semplici, ma calzanti, quelli usati da Paolo Vidali, presidente della Fondazione Teatro Nuovo, per definire la 21esima stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, presentata questa mattina direttamente sul palco del «Teatrone». Musical, spettacoli di danza aerea, commedie, grandi classici e nuove produzioni: il pubblico avrà modo di incontrare interpreti straordinari - Ennio Fantastichini, Monica Guerritore, Angela Finocchiaro, Serena Autieri - e compagnie di fama internazionale. Cosa regalerà invece la nuova stagione sinfonica? Costruita con particolare cura nella scelta dei programmi e degli interpreti, porterà il pubblico alla riscoperta delle pietre miliari del sinfonismo fra Ottocento e Novecento storico senza dimenticare la musica barocca. Compagini di successo saliranno per la prima volta sul palco del Giovanni da Udine, come la mitica Orchestra del Teatro Mariinsky. Ci sarà il ritorno dell’altrettanto mitico direttore Valery Gergiev, dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo con il conductor senza bacchetta Yuri Temirkanov e della Budapest Festival Orchestra con Iván Fischer; i solisti superstar Viktoria Mullova, Vilde Frang e Nikolaj Znaider al violino e Khatia Buniatishvili al pianoforte. Non mancheranno gli spettacoli per i giovanissimi e le famiglie, l’operetta, gli incontri di Casa Teatro, le conferenze di approfondimento, le anteprime e gli appuntamenti dedicati alle scuole, per coltivare insieme la condivisione del sapere e della conoscenza, le fortunate Lezioni di Storia in collaborazione con Editori Laterza (sei, quest’anno, dopo il grandissimo successo dei tre incontri della scorsa edizione).

Pirone, Teghil e Torrenti

La presentazione puntale dei singoli spettacoli da parte del sovrintendente e direttore artistico musica e danza, Marco Feruglio, e dal direttore artistico prosa, Giuseppe Bevilacqua, è stata preceduta dai saluti delle autorità: l'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti («E’ un teatro grande, la sfida è farlo diventare un grande teatro: stiamo andando nella direzione giusta»), l'assessore Carlo Teghil per la Provincia di Udine («Quando la Provincia chiuderà faremo in modo che venga mantenuta la partecipazione di altri enti, in particolare privati, per dare forza alla Fondazione») e l'assessore alla cultura del comune di Udine Federico Pirone («Cos’è il Teatro? Appartenenza, voce del territorio e punto di forza della città. E ora, con la nuova convenzione con il Comune, sarà anche un teatro che investe sulla sostenibilità»).

Vent'anni di Teatro

L’inaugurazione ufficiale è attesa giovedì 26 ottobre alle 20.45 con Per te, il sorprendente spettacolo di circo-teatro della Compagnia Finizi Pasca, famosa in tutto il mondo per le sue collaborazioni con il Cirque du Soleil e per le sue visionarie coreografie per le Olimpiadi di Torino e Soči. Prima di tutto però – cioè prima dei 27 spettacoli di prosa, musical, operetta e per i più piccoli, dei 17 appuntamenti di musica e danza e degli eventi speciali e per le scuole, per un totale di 82 alzate di sipario - una grande sorpresa: il 20° compleanno del Giovanni da Udine che sarà celebrato sabato 14 e domenica 15 ottobre con una festa non stop e un fitto calendario di iniziative che coinvolgeranno tutto il Teatro dentro e fuori, dal palcoscenico al foyer, dai piani interrati alle gallerie. «Tutta la nostra squadra sta lavorando a questo progetto perché possano essere due giornate di vera festa per la città – ha detto il presidente Vidali -. Vorremmo che tutti si avvicinassero al nostro teatro, anche chi non c’è mai stato o è abituato a vederlo soltanto da fuori, per viverlo come spazio inclusivo, di condivisione. E poi il Teatrone, come lo chiamano affettuosamente tutti, sarà veramente ‘aperto’, anche nelle parti solitamente non accessibili al pubblico. Ci saranno molti segreti e curiosità da scoprire».

Estate a Teatro

La campagna abbonamenti partirà mercoledì 13 settembre 2017. Ma nel frattempo però il Teatro non chiude. Per la prima volta infatti rimarrà aperto anche da luglio a settembre con la prima rassegna estiva TeatroEstate 2017: si parte giovedì 13 luglio alle 20.45 con il musical Il principe Ranocchio per proseguire poi con altri quattro appuntamenti tutti a data unica fra musica, spettacoli per i più piccoli e tango, da gustare con biglietti a prezzi vantaggiosi, laboratori per tutti, aperitivi, musica e dj set: un format che sarà senz’altro replicato anche nella stagione 2017/18.

Per conoscere il programma dettagliato della stagione di prosa, musica e danza, visitare il sito www.teatroudine.it