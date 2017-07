Escursionista soccorsa a 2.100 metri dopo una caduta

CHIUSAFORTE - Una escursionista austriaca è stata soccorsa nella tarda mattinata di domenica sui versante sud orientale del Cimone del Montasio (Alpi Giulie) ​in seguito a una brutta caduta avvenuta lungo il sentiero Cai 640 che conduce al Bivacco Del Torso dalla Forca di Vandul, sulla cresta Est del Monte Cimone stesso, a una quota di 2.100 metri.

Lungo il percorso, che alterna pendii verticali di erba e rocce, si snoda il cavo di una via ferrata che la signora aveva già oltrepassato, trovandosi al momento della caduta nei pressi della cresta. M. H. sessantaseienne di Loeben (Stiria) è infatti precipitata ruzzolando per un'ottantina di metri lungo un tratto molto ripido in direzione di Forca de La Viene, riportando diverse ferite e traumi gravi. I primi soccorsi le sono stati prestati dal compagno di gita e da altre persone presenti lungo lo stesso percorso.

Sono stati loro a contattare il centro di Thörl - Maglern, che ha passato la chiamata alle squadre di soccorso ovvero la Guardia di Finanza di Sella Nevea e i tecnici del Cnsas di Cave del Predil. Sul posto è intervenuto l'elicottero della centrale operativa di Udine, che ha sbarcato in due momenti diversi con il verricello il tecnico di elisoccorso, il medico e un altro tecnico del Cnsas. La donna è stata elitrasportata all'Ospedale di Udine.