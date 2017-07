Gli eventi in programma domenica 9 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 luglio, a Udine e provincia (e non solo), eccoli.

Nel ricordo di Luca per aiutare Ilaria

Per il sesto anno di fila sotto la bandiera «IamLuca», in memoria di un ragazzo che non c’è più. L’iniziativa nasce con l’intento di riunire in una giornata di festa, tra musica e ricordi, i tanti amici e conoscenti che avevano conosciuto e frequentato Luca, giovane scomparso nel luglio del 2011. Domenica 9 luglio, al W La di San Mauro di Premariacco, a partire dalle 9, il pensiero andrà quest’anno a Ilaria, una bambina di 5 anni rimasta orfana di entrambi i genitori, già splendidamente «adottata» domenica scorsa nella «Corsa di Fabi», marcialonga organizzata da un gruppo di volontari con il supporto del Comune di Manzano e della Pro Loco.

Evento Villa Manin

Domenica 9 luglio alle 19, la compagnia di danza contemporanea Arearea crea Caos Creato secondo tempo della tredicesima residenza di dialoghi residenze delle arti performativa dimostrazione aperta al pubblico. Maggiori dettagli, qui.

Sauris è pronta per la Festa del Prosciutto

Prende il via l'attesa festa del prosciutto in programma dall'8 al 9 e dal 15 al 16 luglio. Sauris è famosa per le prelibatezze gastronomiche, dai salumi affumicati, alla birra, alle marmellate, sciroppi, miele e soprattutto per il famoso prosciutto crudo, dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio. Per conoscere tutti i dettagli della giornata, qui.

'Fieste sot dal Morâr'

Le Majorettes e la Banda C. Borgna si esibiranno in concerto domenica 9 luglio, alle 20.45, nella sala polivalente di Madrisio di Fagagna, in occasione de «Fieste sot dal Morâr». Si tratta di «Note e immagini..in festa», appuntamento tradizionale in cui quest’anno verrà presentato un rinnovato repertorio del gruppo, dove la danza è l’assoluta protagonista.

Dignano arriva il Festival della Birra

Al via la 37esima edizione del Festival della Birra. Dal 30 giugno al 16 luglio i forniti chioschi tematici proporranno grigliate miste, carne alla brace, calamari, pollo, patate, hot-dog, wurstel, hamburger. Ecco qui il programma della giornata di oggi.

Cinema in spiaggia a Lignano Sabbiadoro

Si comincia domenica 9 luglio con il film dell’anno - il più chiacchierato e il più premiato (anche per errore): stiamo ovviamente parlando di La La Land, con gli straordinari Emma Stone e Ryan Gosling, che verrà proposto eccezionalmente in versione originale con sottotitoli in italiano. Maggiori informazioni, qui.

Flambruzzo, arriva la ‘Sagra dai Emui’

Tutto pronto per la 51esima edizione della sagra delle prugne gialle, «Sagra dai Emui». I festeggiamenti si svolgeranno dal 23 giugno al 9 luglio 2017 presso l'Area Feste di Flambruzzo, presso l'ex asilo. Come da tradizione appuntemento con chioschi enogastronomici, ballo, specialità , grigliate di carne cotta alla brace, calamari fritti e vini tipici locali. Per conoscere tutti i dettagli della giornata, qui.

Note in Rifugio

Ascoltare le sonorità delle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi sotto le crode turrite delle Dolomiti Friulane, nella gradevole luce del pomeriggio che avvolge il Rifugio Giaf, raggiungibile in meno di un’ora di cammino da Forni di Sopra. Una bella occasione che offre Assorifugi con il secondo appuntamento di Note in Rifugio. Domenica 9 luglio dalle 15 sarà possibile ascoltare il concerto del duo Comisso - Piovesan intitolato Le otto stagioni. Nella stessa giornata si tiene nei rifugi convenzionati la Giornata di Libera Terra, l’appuntamento che consente di gustare i prodotti frutto dei terreni confiscati. In collaborazione con Bottega del Mondo e Libera Terra. Una alleanza tra il luogo evocatore di libertà per eccellenza - la montagna - e chi lavora su luoghi a lungo privi di libertà, quelli confiscati alla mafia.

50° 'Luglio Varianese'

Festeggia il 50esimo anniversario il Luglio Varianese che quest'anno è in programma dal 30 giugno al 16 luglio presso il parco del Colle di San Leonardo. Ecco qui il programma della giornata di oggi.

A Grado, Ein Prosit

Seconda edizione per Ein Prosit Grado, dal 7 al 9 Luglio 2017: la rassegna enogastronomica in «Grado» di richiamare migliaia di appassionati e gourmand da tutta Italia e da diverse località oltre confine, in primis da Austria, Slovenia e Croazia. Ecco qui tutto il programma della giornata.

‘Calma e sangue freddo’: appuntamento a Cornino

Domenica 9 luglio, alle 14.30, è in programma una conferenza di Gerardo Giuseppe Sarno su miti e leggende legate a questi animali. Alle 16, conferenza sui ‘Rettili e anfibi del Friuli Venezia Giulia’, a cura del naturalista Tiziano Fiorenza, uno dei più grandi esperti di rettili e anfibi in regione. A seguire, alle 17.30, i presenti potranno partecipare a un’escursione verso i laghetti Pakar. Sarà Tiziano Fiorenza a guidare i visitatori. Maggiori dettagli, qui.

Mittelfest 2017 presenta MitteLibro, l'anticipazione letteraria al festival

Torna a Cividale MitteLibro, anticipazione letteraria di Mittelfest giunta alla sua terza edizione, quest’anno grazie all’organizzazione de La Libreria di Piero Boer e del circolo di cultura sloveno Ivan Trinko e con il sostegno del festival diretto da Franco Calabretto. Cinque gli appuntamenti in programma ecco qui quelli in programma domenica 9 luglio.