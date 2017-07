Bat night 2017: torna la ‘Notte dei pipistrelli’

UDINE - L’11 luglio il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, nel Parco interno della nuova sede in via C. Gradenigo Sabbadini 22, organizzerà la Bat night 2017. Come nella prima edizione del 2016, l’iniziativa consentirà al pubblico presente di ascoltare le voci dei pipistrelli che volano nel parco e nel contempo di studiarne gli spettrogrammi assieme agli zoologi del Museo Friulano di Storia Naturale.

I dettagli

Per motivi tecnici l’iniziativa è su prenotazione e prevede un numero massimo di 60 partecipanti suddivisi in tre turni da 45 minuti (primo turno: 20.45 - 21.30; secondo turno: 21.15 - 22; terzo turno: 21.45 - 22.30). Ogni turno verrà introdotto al mondo dei chirotteri con una breve presentazione di 15 minuti e poi potrà ascoltare i pipistrelli del parco e studiarne i vocalizzi per 30 minuti. Gli spettrogrammi esaminati verranno successivamente inviati ad ogni partecipante, con l’identità delle diverse specie ascoltate da ogni turno e una loro foto ritratto.

Informazioni e prenotazioni al Museo Friulano di Storia Naturale: 0432.1273211 | info.mfsn@comune.udine.it | www.civicimuseiudine.it |