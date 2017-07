Coach Lardo dagli Usa: "Squadra molto competitiva, sono soddisfatto"

UDINE - Mentre è ancora lontano il giorno del raduno per l’inizio della preparazione precampionato, l’allenatore della Gsa Udine Lino Lardo si trova per un periodo di vacanza negli Stati Uniti, dove ha avuto anche la possibilità di frequentare la Summer League di Orlando. L’abbiamo raggiunto al telefono per parlare dell’Apu della prossima stagione, del nuovo americano T.J. Price e di una possibile, quanto stuzzicante, novità tattica nel ruolo di ala piccola.

Buongiorno, coach Lardo. Dove si trova negli Stati Uniti?

«Mi trovo in un bellissimo posto, a Cape Cod, vicino a Boston, ma sono stato in precedenza a Orlando, in Florida, per la locale Summer League».

Cosa ci può raccontare dell’esperienza ad Orlando?

«Ero solito andare alla Summer League di Las Vegas, che è quella più importante, dove ci sono più giocatori da osservare, ma che è anche più dispersiva in quanto aperta al pubblico. A Orlando c’erano solamente otto squadre, è un ambiente più raccolto dove è più facile avere un contatto con gli allenatori e gli agenti. E’ stata una bella esperienza».

Avrà avuto, perciò, anche modo di parlare di T.J. Prince, la nuova guardia della Gsa?

«Certamente. Ho parlato con la staff del giocatore che mi ha confermato che è un ottimo elemento, anche come persona. Già prima avevamo avuto delle buone referenze su di lui, anche dal suo allenatore in Francia dove ha giocato nel Lille. Qui in America quando dicevo che avevamo preso Price tutti mi hanno fatto i complimenti e qualcuno era quasi sorpreso che avesse deciso di venire a giocare in A2».

Con l’arrivo di Price, la squadra è ormai completa?

«Sono soddisfatto di come ha lavorato la società, aiutati anche dal fatto che, non disputando i play-off, abbiamo avuto più tempo per sondare il mercato. Questo, unito alla disponibilità del presidente Pedone e al grande attivismo di Micalich sul mercato, ci ha permesso di costruire una squadra competitiva, costitutiva da brave persone, oltre che da buoni giocatori. L’obiettivo è quello di migliorare la stagione dell’anno scorso, di arrivare tra le prime otto e accedere ai play-off».

Guardando il roster, nello spot di ala piccola pare esserci solamente Raspino. Chi si alternerà con lui in quel ruolo?

«In realtà abbiamo tante possibilità, oltre a Raspino. A questi livelli Price può giocare come ala piccola, inoltre Ferrari può fare qualche minuto in quel ruolo e, infine, c’è pure Diop che potrà essere impegnato come numero tre, considerato anche che nel settore lunghi quest’anno siamo ben coperti».

Il 14 luglio dovrebbe essere svelata la composizione della prossima serie A2. C’è speranza che ci sia un riequilibrio tra i due gironi dopo che l’anno scorso quello Est, in cui militava la Gsa, era molto più forte dell’Ovest?

«Non mi voglio sbilanciare. Ci sono delle voci che potrebbero esserci delle novità quali la presenza di piazze come Cagliari e Napoli. Il nostro girone rimarrà, in ogni caso, molto competitivo, con squadre che si stanno rafforzando come Treviso, Fortitudo e Mantova».