Incendio in una casera: interviene il Soccorso alpino

MOGGIO UDINESE - ​La stazione del Cnsas di Moggio Udinese è stata allertata intorno alle due di domenica notte per un incendio che ha mandato a fuoco una intera casera. Si tratta di Casera Pais di Luis, situata a quota 1.482 metri (Alpi Carniche Orientali) in Comune di Moggio Udinese. L’allarme è stato dato da alcuni escursionisti, quattro ragazzi della provincia di Venezia, che avevano deciso di trascorrere la notte in casera. I ragazzi, dopo il temporale di sabato pomeriggio, avevano deciso di accendere il camino presente all’interno della struttura ma, attorno all’una di notte, quando tutti dormivano, uno di loro si è accorto che le fiamme avevano incendiato la canna fumaria e il fuoco si stava allargando alla casera. Giusto il tempo di raccogliere le proprie cose e mettersi in sicurezza che il fuoco aveva già invaso tutto. I Vigili del Fuoco, i primi a essere contattati, hanno chiesto la collaborazione del Cnsas di Moggio per riuscire a raggiungere e individuare più velocemente la casera.

I ragazzi sono J. G.e D. B. entrambi di Caorle, A. B. e D. F. entrambi di San Stino di Livenza, tutti e quattro hanno sui trentadue anni (classe 1985). Sono stati raggiunti e accompagnati a valle. I Vigili del Fuoco, presenti sul posto con la squadra di Pontebba e quella di Moggio, sono riusciti a individuare le due bombole di GPL presenti all’interno della struttura e a metterle in sicurezza affinché non esplodessero.

Domenica mattina l’elicottero della Protezione Civile ha portato l’acqua per riempire la vasca attrezzata per spegnere le fiamme ed evitare che si espandessero al bosco circostante. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Chiusaforte e la Guardia Forestale di Moggio. La casera è di proprietà del Comune di Moggio.