Nanà ha aperto un nuovo store in Friuli

AIELLO DEL FRIULI – Nuova apertura al Palmanova Outlet Village. Sabato 8 luglio, all’outlet di Aiello del Friuli, dopo le due aperture di Gabel e Bisbigli e la relocation di Mastai Ferretti, ha inaugurato il nuovo store ‘Nanà’. Si tratta di un concept distintivo, un nido dove realizzare i propri sogni, pensato per una donna dinamica e glamour. Quello del Village di Aiello del Friuli è per Nanà il ventesimo punto vendita in Italia, tra store e outlet, gestito da 8 Marzo srl (società attiva nella produzione e commercializzazione di abbigliamento femminile con il marchio nanà Italian Hearth®, sita in provincia di Treviso) e da partner commerciali.

Gli stores

Dopo i primi punti vendita inaugurati nel mese di ottobre 2011, a Trento e a Mestre, la distribuzione del brand nel 2014 si è ampliata con i negozi di Padova e Montebelluna, Castelfranco, Brunico, Merano e Cervignano del Friuli. Nel 2015, invece, sono stati aperti i negozi di Conegliano e Belluno e quelli di Pordenone e Bolzano. Nel corso del 2016 nuove aperture anche a Trieste, Bassano del Grappa e Padova e, nell’ultimo anno, anche Rovereto, Vicenza, Verona, Brennero.

Mission

L’obiettivo di Nanà è raggiungere la clientela femminile facendole cogliere l’unicità del capo con un prodotto che è in continuo rinnovamento e attenzione al consumatore, abbinando la produzione Made in Italy di realtà produttive locali e accorciando la filiera dall’ideazione del prodotto alla sua distribuzione. «Siamo lieti di poter inaugurare al Village il nuovo store nanà - commenta Domenico Casagrande, direttore del Palmanova Outlet Village -. Con questo punto vendita sono sei nuove apertura nel 2017, cui si affiancano una relocation e un refit. Entro l’estate – conclude il direttore - avremo un’ulteriore nuova apertura, sintomo che il centro è vivo e catalizzatore di brand interessanti, e anche l’inaugurazione della nuova area giochi».