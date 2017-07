17° corso scrittura creativa promosso da ‘Lignano nel terzo millennio’ all’Hotel President Lignano

LIGNANO - Conto alla rovescia e ultimi posti disponibili per l’edizione 2017 della Scuola di Scrittura creativa di Lignano. L'associazione culturale ‘Lignano nel terzo millennio’ organizza da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2017 all’Hotel President la 17ma edizione del corso indirizzato a chi intende approfondire le proprie competenze in campo letterario e affinare le capacità narrative. La scuola di scrittura è resa possibile grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro, della Banca Popolare di Cividale e di numerosi operatori della località turistica.

I corsi si svolgono di mattina dalle 9.30 alle 13 con lezioni e seminari tenuti da scrittori e giornalisti noti per una vera e propria scuola di scrittura. Lunedì 17 luglio Angelo Floramo, Sapori e saperi racconti di cibi ed ebbrezze; martedì 18 Giovanni Turra, Uno sguardo sulla poesia contemporanea; mercoledì 19 Enrico Galiano, Scrivere è come cadere felici; giovedì 20 luglio Flavio Santi, Come scrivere un giallo e infine venerdì 21 luglio Alberto Garlini, Scrivere il genere: amore, risate, mistero.

Lo stage, in collaborazione con il docente e coordinatore della scuola di scrittura Alberto Garlini, è finalizzato alla formazione dei partecipanti e alla stesura di un libro di racconti brevi ambientati a Lignano. I racconti migliori verranno selezionati e inseriti nel libro ‘Lignano: ti racconto - edizione 2018’ pubblicato dalla casa editrice ‘La Nuova Base’ nella primavera del prossimo anno. Gli autori dei racconti brevi del libro presenteranno inoltre lo scritto ad uno degli appuntamenti dell'edizione dell'estate 2018 degli ‘Incontri con l'autore e con il vino’.

Gli studenti del corso potranno consegnare entro settembre 2017 i loro manoscritti alla sede dell'associazione. Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi alla sede dell’Associazione Lignano nel Terzo Millennio tel. 0431-422143, fax 0431-428701 e mail info@lignanonelterzomillennio.it. E’ possibile scaricare i moduli di iscrizione direttamente dal sito dell’Associazione: www.lignanonelterzomillennio.it. Per l’eventuale sistemazione in albergo dal 17 al 21 luglio contattare l’Hotel President Lignano telefono 0431/423932, mail: info@hotelpresidentlignano.com o visitate il sito www.hotelpresidentlignano.com.