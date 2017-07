Treni, in Fvg viaggiatori più soddisfatti d'Italia

FVG - «Se i viaggiatori del Friuli Venezia Giulia sono i più soddisfatti d'Italia per il servizio ferroviario regionale lo si deve ad un impegno congiunto tra Regione e Trenitalia rivolto in questi anni esclusivamente ad ottimizzare le risorse per migliorare il trasporto pubblico locale per i cittadini». Così l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Mariagrazia Santoro, ha commentato i dati diffusi da Trenitalia Fvg secondo cui la nostra regione ha il miglior dato nazionale con riferimento agli indici di gradimento del servizio.

Il 92,9% dei clienti del servizio ferroviario, infatti, si dichiara soddisfatto del viaggio nel suo complesso. In Friuli Venezia Giulia, Trenitalia continua ad avere un trend positivo anche con riferimento alla puntualità (95%) e alla regolarità (99,2%), mentre diminuiscono le cancellazioni di treni che, per cause imputabili a Trenitalia, sono soltanto lo 0,1 per cento delle corse programmate, ovvero il 54 per cento in meno rispetto al 2016.

«Da tre anni ci troviamo stabilmente difronte a dati sempre positivi», ha continuato Santoro, secondo la quale «questo è il frutto di un lavoro costante di ascolto delle esigenze dei pendolari e dei viaggiatori in genere, cui segue sempre la ricerca di soluzioni puntuali ad ogni eventuale criticità accertata. Ci sono dialogo e monitoraggio continui con Trenitalia di cui la Regione è cliente attento e coscienzioso rispetto al fruitore finale del servizio».