Incidente dopo l'uscita di Latisana: 10 km di coda

LATISANA - Una vettura in transito sulla A4 in direzione Venezia è uscita di strada, lunedì mattina, poco dopo le 8. Feriti i passeggeri, ma pare non gravemente. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, il 118 e il personale di Autovie. Il fatto è accaduto circa un chilometro dopo l’uscita di Latisana, in direzione Venezia.

L’incidente ha provocato l’immediata formazione di una coda (in quel tratto ci sono soltanto due corsie), fra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro che ha già raggiunto i 10 chilometri. I transiti, infatti, sono molto elevati anche nella giornata di lunedì (oltre 1.800 all’ora) con una forte percentuale di mezzi pesanti che, dopo i due giorni di stop hanno ripreso a circolare dopo la mezzanotte. Uscita consigliata a San Giorgio di Nogaro