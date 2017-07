Ancora pochi giorni per presentare le richieste per contributi per i libri di testo

UDINE - Scade il prossimo 14 luglio il termine per la presentazione di domande di contributo per l'acquisto di libri di testo e di materiali e strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche, concessi dal Comune di Udine.

Il primo bando è indetto dal Comune per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado residenti nel Comune e con Isee inferiore ai 14 mila euro, per la concessione di sussidi in buoni cartacei (ticket)da utilizzare per l'acquisto dei testi non in comodato gratuito.

Il secondo bando, per il quale il Comune di Udine utilizza una parte della rendita del lascito di Fior Benvenuto Elia, è indetto per l'acquisto, sempre tramite ticket, di materiali e strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado, che abbiano nascita e residenza anagrafica nella provincia di Udine e Isee inferiore a 7.500 euro. In entrambi i casi la domanda di ammissione dovrà essere inviata per via telematica entro il termine del 14 luglio 2017 tramite i moduli consultabili alla pagina dedicata oppure qui.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi allo Sportello unificato concessione contributi in Ambiti Educativi Sportivi e Scolastici viale Ungheria 15, telefono 0432/1272715, e-mail istruzione@comune.udine.it (orari di apertura lunedì 8.30-16.30, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30).