Sella Nevea: riapre la telecabina e subito si guasta

CHIUSAFORTE - Un guasto a una ventola ha bloccato la telecabina del Canin, a Sella Nevea, proprio nel giorno della riapertura per la stagione estiva. E così una quarantina di turisti sono rimasti bloccati in quota.

E' stata una domenica impegnativa per i tecnici di promoturismoFvg, che hanno dovuto far fronte alla situazione e riparare il guasto. Tutto si è risolto nell'arco di un'ora, ma non sono mancati i disagi per gli escursionisti. Alcuni di loro, spazientiti, hanno preferito tornare a valle a piedi.

Una giornata comunque da tutto esaurito per la località del Canal del Ferro, con migliaia di persone che hanno raggiunto l'area di Conca Prevala e del Canin per passeggiate ed escursioni.