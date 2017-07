Altro incidente in A4: tamponamento fra due mezzi pesanti

PALMANOVA - Risolto il primo incidente, una vettura uscita di strada, un secondo sinistro ha formato nuove code in A4. In questo caso si è trattato di un tamponamento fra due mezzi pesanti, accaduto fra il bivio A23/A4 e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia, ha innescato una nuova coda – ora di circa 5 chilometri – tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro.

Uno dei due mezzi è stato subito spostato, mentre per il secondo è stato necessario l’intervento del carro attrezzi. Non ci sono feriti ma la circolazione è molto congestionata. Uscita consigliata a Palmanova.