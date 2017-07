Incontri ‘ravvicinati’ con le giraffe e i lemuri al Parco Zoo Punta Verde di Lignano

LIGNANO – La onlus del Parco Zoo Punta Verde di Lignano, associazione attiva nel campo dell’educazione ambientale e nella conservazione degli ambienti e delle specie minacciate, propone anche quest’anno lo svolgimento di attività di educazione ambientale negli stabilimenti balneari di Lignano Riviera, Pineta e Sabbiadoro, in collaborazione con il Consorzio Spiaggia Viva. ‘Esplorando il mare’ si svolge ai ‘mini-club’ situati in prossimità degli uffici spiaggia e ha come scopo principale quello di rendere i partecipanti consapevoli della ricchezza degli oceani e dei mari, in particolare l’Adriatico, ma anche della sua fragilità e della sua necessità di tutela. Gioco e divertimento saranno gli strumenti utilizzati per avvicinare i bambini e i ragazzi alla scoperta di questo ambiente e per suggerire dei piccoli gesti quotidiani che possono essere fatti al fine di preservarlo. Esplorando il mare proseguirà fino al 24 agosto e gli incontri si svolgeranno dalle 16 alle 18, dal lunedì al giovedì, in 7 postazioni differenti fra Riviera, Pineta e Sabbiadoro. Le attività sono gratuite e rivolte ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni.

Incontri a tu per tu con giraffe e lemuri

In questo periodo hanno preso il via anche gli entusiasmanti incontri a tu per tu con giraffe e lemuri. Sempre e solo accompagnati da un educatore dello Zoo è possibile vivere l’emozione di avvicinarsi e di entrare a stretto contatto con i lemuri, le proscimmie del Madagascar dalla particolare coda ad anelli bianchi e neri, mentre attraverso una posizione privilegiata nei pressi del reparto delle giraffe è possibile raggiungere la loro altezza e guardarle direttamente negli occhi; ma non solo, si possono osservare mentre mangiano, e vedere il modo in cui utilizzano la loro lunghissima e mobile lingua prensile.

Beneficenza

Un'emozione da non perdere soprattutto perché si contribuisce concretamente al rallentamento del silenzioso declino di queste due specie che a causa del bracconaggio e della frammentazione dell'habitat sono a rischio di estinzione. I proventi dell'attività vengono infatti interamente devoluti alle associazioni che operano direttamente sul campo attraverso azioni mirate di sensibilizzazione delle popolazioni locali e di monitoraggio delle specie per scongiurarne la loro estinzione. Gli incontri ravvicinati con le giraffe sono possibili nelle giornate di martedì e giovedì alle 10.30, 11.30 e 15 mentre le visite al reparto dei lemuri sono programmate per il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle 10 e alle 11. Le prenotazioni possono essere fatte direttamente sul sito ufficiale dello Zoo o direttamente alla cassa del Parco. Da non perdere anche gli appuntamenti con i keeper che faranno conoscere gli animali raccontando tante curiosità su Otarie del Capo, Panda rossi, Suricati, Leoni, Testuggini delel Seychelles e tantissimi altri.

Ulteriori informazioni sul sito www.parcozoopuntaverde.it