Apre la 58^ ‘Mostra regionale delle pesche’

FIUMICELLO - È uno degli eventi più attesi dell’estate. Tutto pronto per la 58esima edizione della ‘Mostra regionale delle pesche’ di Fiumicello. Dal 13 al 17 luglio in programma degustazioni di prodotti tipici, mostre, concerti, convegni, negozi aperti, momenti di intrattenimento e tanta frutta e verdura a chilometro zero.

Ospiti d’eccezione i Tiromancino, che si esibiranno in concerto domenica 16 luglio, in piazzale dei Tigli (ingresso gratuito). Dopo il tour invernale nei teatri, che ha registrato diversi sold-out, la storica band romana capitanata da Federico Zampaglione torna a calcare i palchi di tutta Italia con il ‘Dove Tutto É A Metà’ summer tour 2017.

Si comincerà giovedì 13 luglio, alle 18, con l’apertura degli stand a cura del centro di aggregazione giovanile Giulio Regeni di Fiumicello. Sarà proposto un workshop di land art con Simone Paulin. Alle 19 l’attesa cerimonia di inaugurazione, alla presenza di numerose autorità. A seguire premiazioni del 28esimo concorso fotografico ‘Spiragli di luce’ e, alle 19.30, partirà la ‘Peach run’, gara podistica a cura dell’associazione ‘Chei dal Cjamput’, con partenza da piazzale dei Tigli. La manifestazione sportiva prevede 2 gare: non competitiva da 3,3 chilometri e competitiva da 6,6 chilometri. Chiuderà la serata, alle 20.30, ‘Rock and Pesch Contest’, festival musicale che ha per protagoniste le band emergenti del territorio. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Onde-Basse e Burn The Stage.

Venerdì 14 luglio, alle 18, primo trofeo ‘Verità per Giulio Regeni’, gara ciclistica in collaborazione con Il Pedale Ronchese mentre, alle 21.30, concerto tributo a Bruce Springsteen con Blood Brothers. Il programma del fine settimana è ricco.

Sabato 15 luglio, dalle 14 in poi, nel parco scolastico Giulio Regeni, ‘ArtEnpleinair, Uomo e Natura Arte nell’arte 2017’, in collaborazione con l’associazione Atthirtyseven, mostra di pittura, scultura, performance musicali, installazioni e fotografie. Alle 19 spazio allo sport con la dimostrazione di judo dell’associazione Masayume e, alle 20, spettacolo di ginnastica ritmica con l’Asd Gymnica di Fiumicello. Alle 20 ballo latino e zumba con l’associazione Fit Positivo e con il gruppo Tiempo Y Manana, in via Gramsci. Ballo liscio con l’orchestra spettacolo I Rodigini, alle 20.45 e, alle 23.30, tombola da 5 mila euro. I negozi di Fiumicello resteranno eccezionalmente aperti fino a mezzanotte grazie all’iniziativa ‘Acquisti sotto le stelle’.

Domenica 16 luglio, la mattinata si aprirà alle 10 con il raduno di veicoli d’epoca a cura dell’associazione Club auto e moto d’epoca di Fiumicello. Alle 10.30, invece, convegno tecnico sulle tematiche agricole, premiazioni delle migliori pesche dell’edizione 2017 e degustazione di pesche e prodotti del territorio. Sempre alle 10.30 esibizione cinofila al parco scolastico con il Club cinofilo sportivo Il Cane. Gran finale, alle 21.30, con il concerto gratuito dei Tiromancino.

Lunedì 17 luglio, alle 18, ci sarà un momento di incontro che coinvolgerà tutte le associazioni locali. Alle 21 musica e balli con Dj Max 80 ed esibizione di band emergenti e, alle 23, chiusura con la tombola da 2 mila euro. La ‘Mostra regionale delle pesche’ è organizzata dal Comune di Fiumicello, in collaborazione con la Bcc di Fiumicello e Aiello, con il sostegno della Regione Fvg e dell’Ersa e il patrocinio di Turismo Fvg, Camera di Commercio di Udine, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori e Strada del Vino di Aquileia. Prezioso il supporto delle associazioni locali.