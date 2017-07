Gli Oscar Green dell’agricoltura a sei giovani friulani

CODROIPO - Dal vino per la pace all’olivello spinoso, dai trasformati delle uova al labirinto del mais, dalla start up innovativa alla filiera del Medio Friuli. Angela Bortoluzzi della Borgo Tintor di Gradisca per la categoria 'Impresa 2.Terra', Riccardo Vanone della Rodaro Caterina di Premariacco per 'Crea', Sebastiano Pascolo della Pascolo Sergio di Basiliano per 'Campagna Amica', Fabio Tosoratti della Tosoratti Claudio e Candussio Pia di Bagnaria Arsa per 'We Green', la startup Soplaya di Udine per 'Fare Rete'. Il distretto economia solidale-Pan e Farine dal Friul di Miec di Mereto di Tomba per 'Agri You'. Sono i 6 vincitori dell’undicesima edizione di Oscar Green, l’iniziativa dedicata ai giovani agricoltori capaci di produrre il buono e il bello del territorio regionale, sulla strada dell’ecosostenibile e al passo con il progresso tecnologico.

Anche quest’anno il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa, patrocinato dal ministero Politiche agricole, ha premiato l’innovazione, valorizzato i progetti dei giovani imprenditori agricoli (ma non solo) e promosso l’agricoltura di qualità. Le premiazioni dei progetti Fvg si sono tenute nella sala convegni di Villa Manin di Passariano, in occasione dell’incontro intergenerazionale 'Dalle radici ai germogli-L’impresa familiare agricola linfa per la società' che ha visto giovani, donne e senior di Coldiretti coinvolti in una riflessione sull’importanza delle relazioni tra generazioni nel successo dell’impresa familiare agricola.



«Oscar Green – commenta il presidente di Coldiretti regionale Dario Ermacora – ci ha consentito una volta ancora di dare una spinta virtuosa alla storia produttiva del nostro settore, con benefici effetti per le comunità. Lo hanno assicurato le categorie in concorso: Impresa 2.Terra, rivolta a progetti che valorizzano nuovi percorsi tecnologici e di comunicazione; Campagna Amica, per la valorizzazione del Made in Italy; We Green, aperta a progetti di sostenibilità ambientale; Fare Rete, rivolta ai progetti di partnership che coniugano agricoltura e tecnologia, artigianato tradizionale e mondo digitale, fino agli ambiti del turismo, del design e della ricerca accademica; Agri-You, che sposa il concetto di agricoltura sociale; Crea, che premia creatività e innovazione sia di prodotto che di metodo».