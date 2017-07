Il centrodestra si incontra ad Aquileia per serrare le file

AQUILEIA - Qualche giorno fa è stato il Pd a uscire allo scoperto, dando simbolicamente il via alla sua campagna elettorale. Lunedì, invece, toccherà al centrodestra fare il punto della situazione. Dopo le vittorie ottenute in città importanti come Trieste, Monfalcone, Pordenone e Gorizia, il centrodestra serra le file in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

L'occasione è l'incontro dibattito organizzato ad Aquileia dal blogger Gianfranco Leonarduzzi all'hotel Patriarchi, a partire dalle 19. Dopo l'introduzione di Franco Mattiussi, vicepresidente della Provincia di Udine, prenderanno la parola Riccardo Riccardi, Massimiliano Fedriga, Renzo Tondo, Alessandro Colautti, Luca Ciriani, Paolo Urbani. In sala sono attesi anche i sindaci anti-Uti (Zanin e Carlantoni su tutti), parlamentari come Savino e Rizzetto, consiglieri regionali come Zilli e Novelli, il presidente della Provincia Fontanini, Massimo Blasoni.

Tutti insieme per replicare alle accuse mosse da Serracchiani e per dimostrare l'unione della coalizione, che deve ancora ufficializzare chi sarà il candidato presidente alle regionali. Serviranno le primarie per saperlo? Tondo appoggerà la candidatura di Riccardi? E Fedriga che ruolo avrà? Che peso avranno nelle scelte le 'ombre' di Camber e Saro? E gli autonomisti giocheranno un ruolo nella partita? Tutte domende a cui si cercherà di dare rispsota durante la serata di lunedì.

Il dibattito sarà registrato e poi mandato in onda su radio Radicale.