Le fermano per furto, una delle due è stata pizzacata con una cesoia nella borsa

MARTIGNACCO – Furto aggravato in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere: sono queste le accuse (una per entrambe le imputazioni, l’altra solo per il taccheggio) scattate a carico di due giovani moldave.

I fatti

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Codroipo, sono intervenuti al centro commerciale Città Fiera a seguito di richiesta pervenuta al 112. Giunti sul posto ben presto hanno identificato le due giovani moldave, le quali avevano rubato delle calzature da un punto vendita del centro. La refurtiva, del valore di circa 50 euro, è stata restituita ai proprietari e le due donne deferite in stato di libertà, una delle due anche per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere poiché trovata in possesso di una cesoia.