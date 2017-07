Cercano di sedare la lite fra due fidanzati e vengono presi a pugni: è successo a Lignano

LIGNANO – Due ventenni iniziano a battibeccare fuori da una pizza al taglio di Lignano, in corso degli Alisei, ma poi i toni si accendono e lui inizia a strattonare lei, entrambi friulani. È a quel punto che due turisti della provincia di Venezia intervengono per cercare di calmare gli animi. Iniziano però a volare pugni: il ragazzo - come chiarisce il Messaggero Veneto - ha infatti aggredito la coppia di turisti.

L'intervento della forze dell'ordine

A intervenire prontamente i finanzieri del nucleo polizia tributaria, nei dintorni per alcuni controlli fiscali agli esercizi commerciali della zona. Poco dopo sono stati raggiunti dai carabinieri della stazione di Lignano, che hanno identificato i soggetti coinvolti nella zuffa. Sul posto anche un’ambulanza che non ha portato però nessuno al pronto soccorso, benchè la turista veneziana abbia riportato alcune escoriazioni. Al momento pare che la coppia aggredita non abbia sporto denuncia per quanto accaduto.