Operazione 'Mercurio Eye Insurance': 3.745 veicoli passati allo screening dalla polizia

UDINE – 3.745 veicoli passati allo screening, 9 quelli sottoposti a sequestro amministrativo, 10 violazioni accertate, di cui 9 relative alla specifica normativa. Sono questi i numeri dell’esito dei controlli effettuati dalla polizia nell'ambito dell'operazione, ad alto impatto, 'Mercurio Eye Insurance', attuata allo scopo di contrastare in maniera incisiva la circolazione dei cosiddetti ‘veicoli fantasma’.

Nuove tecnologie messe a punto dal servizio controllo del territorio per gli equipaggi dei reparti prevenzione crimine consentono il controllo automatico delle targhe, integrato dall’accesso alla banca dati dell’A.N.I.A. (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici), al fine di rilevare i veicoli non assicurati. Per la provincia di Udine, la Questura ha organizzato specifici servizi, ciascuno dei quali, effettuati nei giorni 6 e 7 luglio, da 5 pattuglie composte dal personale della Questura, della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova.

Il fenomeno dei cosiddetti ‘veicoli fantasma’ che circolano per le vie e autostrade italiane privi di valida assicurazione, costituisce una forma di illegalità diffusa, in allarmante in crescita e che comporta un rilevante danno economico per il cittadino vittima di un sinistro stradale e, a maggior ragione, nel caso in cui lo stesso riporti delle lesioni. Oltre questo, il fenomeno in argomento ha una diretta incidenza sulla ‘pirateria stradale’ in quanto la condotta omissiva di chi si allontana senza prestare soccorso dopo aver provocato un incidente, spesso deriva anche dalla consapevolezza di circolare senza copertura assicurativa.