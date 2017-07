Calcio: Udinese, acquistato Coulibaly ma resterà al Pescara fino al 2018

UDINE - L'Udinese ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista senegalese classe 1999 Mamadou Coulibaly. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale ma rimarrà in prestito a titolo temporaneo al Pescara fino al 30 giugno 2018.

Nato e cresciuto in Senegal, Coulibaly ha esordito in serie A lo scorso anno da subentrante il 19 marzo 2017 a Bergamo contro l'Atalanta. La prima gara da titolare l'ha disputata il 2 aprile contro il Milan. In totale ha collezionato nove presenze nella massima serie italiana.

«Il mercato non è facile, dobbiamo cercare il giocatore giusto alle condizioni giuste. L'Udinese si sta comportando bene nelle sue scelte» ha detto il tecnico dei friulani Gigi Delneri nella prima conferenza stampa della nuova stagione.