Ciclista cade tra malga Varmost al rifugio Sompicol: è grave

FORNI DI SOPRA - La squadra del Cnsas di Forni di Sopra è intervenuta questo pomeriggio per recuperare un ciclista infortunatosi a quota 1.600 metri sul Monte Varmost, in comune di Forni di Sopra. A.D.A., classe 1968, di Premariacco è in gravi condizioni dopo una brutta caduta avvenuta durante la discesa lungo la strada che collega la malga Varmost al rifugio Sompicol.

L'allarme è stato dato dal gestore del rifugio, che ha trovato il ciclista mentre risaliva la pista forestale con il suo automezzo, direttamente ai tecnici del Cnsas di Forni di Sopra. Questi, giunti sul posto con il fuoristrada, hanno constatato la gravità della situazione ed hanno subito richiesto l'intervento dell'elicottero della centrale operativa di Udine attraverso il Nue 112. L'elicottero ha sbarcato in hovering il tecnico dell'elisoccorso e il medico, che lo hanno stabilizzato e imbarellato per poi verricellarlo sul velivolo e condurlo all'Ospedale di Udine.

L'uomo non è in pericolo di vita, ma in gravi condizioni, a causa di un trauma cranico commotivo, varie fratture agli arti, di cui una importante con lussazione, e politraumi in tutto il corpo. Al momento della caduta l'uomo era da solo e, dalle valutazioni fatte sul posto, deve aver perso il controllo della bici in corrispondenza di una canaletta di scolo dell'acqua, ruzzolando per una decina di metri.