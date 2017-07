Un malore improvviso lo toglie all'affetto dei suoi cari a 49 anni

UDINE – E’ stato stroncato a soli 49 anni da un malore improvviso. Lorenzo Moretti è morto sabato nella sua casa di via Baracca, a Udine. Era soprannominato ‘l’alpino’ dai colleghi, per aver trascorso diversi anni della sua vita nell’Esercito, oltre che per alcuni tratti del suo carattere. Ad anticipare la notizia della sua scomparsa è stato il Messaggero Veneto.

Lorenzo lavorava per l’agenzia per il lavoro Umana. Dopo la laurea a Trieste, aveva intrapreso la carriera militare, entrando a far parte dell’Ottavo Reggimento alpini a Tarvisio. Dopo aver scelto di riporre in un cassetto la penna nera, aveva comunque continuato a seguire i raduni e gli appuntamenti del mondo alpino, dimostrando un attaccamento a quel mondo fuori dal comune.

Lorenzo Moretti lascia nel dolore la compagna Anita, il figlio di appena 12 anni Gabriele, i genitori, i fratelli e i tanti amici. I suoi funerali saranno celebrati giovedì alle 17 nella chiesa di San Giuseppe.