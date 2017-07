Beve detersivo: la salva l'anziano padre

BASSA FRIULANA - A trovarla l’anziano padre, che è stato il primo a prestarle soccorso. Un aiuto che è stato determinante per salvare la vita di una casalinga che domenica 9 luglio ha deciso di farla finita bevendo del detersivo per i pavimenti.

Un gesto disperato

La donna, una 48enne che risiede nella bassa friulana, da tempo - come spiega Il Gazzettino - soffre di depressione e in un momento di grande disperazione ha tentato un gesto estremo. Il padre che l’ha soccorsa ha chiamato subito il 118 non appena l’ha trovata. Giunti sul posto, i sanitari del 118 l’hanno trasportata in ospedale in codice rosso. La donna, benché in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita proprio grazie al tempestivo intervento del padre e quindi dell'equipe medica.

Sono attivi - come riporta il quotidiano - alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768