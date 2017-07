Festa per i Santi Patroni a Udine: l’Arcivescovo presenta il nuovo anno pastorale

UDINE - In occasione della festa dei Patroni dell'Arcidiocesi di Udine, i Santi Ermacora e Fortunato, si rinnova la significativa tradizione che vede l'Arcivescovo celebrare i primi vespri della festa assieme ai sacerdoti, ai diaconi e agli operatori pastorali per presentare loro le linee del prossimo anno pastorale.

L'appuntamento di Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con i tanti collaboratori impegnati nelle parrocchie e nelle foranie è per martedì 11 luglio in Cattedrale, alle 20.30. «In clima di ascolto della Parola di Dio – scrive l'Arcivescovo nella lettera di invito – ci avvieremo verso l’Anno pastorale 2017-18 del quale presenterò anche le linee del programma pastorale. In particolare, continueremo il cammino di attuazione del progetto diocesano che prevede, tra l’altro, la costituzione delle Collaborazioni pastorali e delle nuove Foranie. Ci accompagneranno l’esempio e l’intercessione della Vergine Maria alla quale daremo particolare attenzione nel prossimo Anno pastorale».

Mercoledì 12 luglio, solennità dei santi Ermacora e Fortunato, alle 10.30 in Cattedrale, Monsignor Mazzocato presiederà l’Eucaristia. Invitati, in modo particolare, sono i presbiteri e i fedeli laici delle parrocchie della città per condividere questa solenne celebrazione. Al termine della liturgia eucaristica, alle 11.30, si terrà la benedizione della città con le reliquie dei Santi Patroni dal sagrato della Cattedrale. Alle 20, nella Basilica di Aquileia, la concelebrazione eucaristica con i Vescovi della regione. La celebrazione dei Vespri e la Santa Messa potranno essere seguita in diretta sull’emittente diocesana 'Radio Spazio, la voce del Friuli'.