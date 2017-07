Notte di tensione a Tarvisio: a fuoco una locomotiva che trasportava un carico di Gpl

TARVISIO - Attimi di paura, quelli trascorsi a Tarvisio, nella notte fra il 9 e il 10 luglio. attorno alle 3.30.

Alla stazione ferroviaria Boscoverde, infatti, è giunto un convoglio (di proprietà di un’impresa austriaca) con 20 carri cisterna carichi di gas Gpl in uno di questi si è sviluppato del fumo causato da un incendio. Dalle prime informazioni - come precisa Il Gazzettino - pare che il rogo possa essere scoppiato a causa del surriscaldamento dell'impianto frenante. Tempestivo l’intervento del vigili del fuoco e della polizia ferroviaria. Sul posto anche il personale di Rfi.

La motrice del convoglio del treno, il 48847, dell'impresa ferroviaria Rtc, viaggiava sulla linea Vienna-Venezia ed era diretta a Portogruaro e si era fermato al binario 8 della stazione tarvisiana. Lì è stato domato immediatamente il principio di incendio. Tutto - come precisa il quotidiano - è stato fatto secondo il protocollo: tolta la corrente elettrica in tutta l'area interessata, il locomotore che ha avuto il problema è stato staccato dal convoglio e messo in sicurezza, quindi è stato portato in una rimessa. Sostituito il locomotore con uno funzionante, i treno è partito con circa un’ora di ritardo. Il traffico ferroviario non ha avuto alcun problema.