Torna a Gemona Tempus est Jocundum

GEMONA DEL FRIULI - Tempus est Jocundum è la festa che si tiene nel centro storico di Gemona del Friuli. Quest'anno prenderà il via giovedì 3 agosto con la Cena Propiziatoria tra le borgate di Gemona, che poi il venerdì si sfideranno al Palio del Niederlech nella cornice di Piazza del Ferro. Tutte le serate saranno allietate dai corteggi storici, dall’editto dell’Araldo e dal mirabolante spettacolo di fuochi d’artificio con l’incendio della torre che affascina da sempre grandi e piccini. Da non perdere la partita a Dama vivente che si terrà lunedì 7 agosto alle 21, sulla piazza del Duomo. La squadra vincitrice eleggerà la Dama Castellana 2017. Un potpourri di eventi per tutti ine un vero e proprio tuffo nel medioevo.

A Tempus est Jocundum potrete vivere ogni serata immersi nella Gemona medioevale. Tante sono le taverne dove potrete cenare e allietare le vostre serate. Ogni sera il corteo storico attraversa le antiche vie del centro storico, con numerosi gruppi storici provenienti da tutta la regione che con i loro magnifici vestiti nobiliari affascinano giovani donzelle. Quando il corteo raggiunge il sagrato del Duomo l’Araldo proclama l’editto e da ufficialmente il via ai festeggiamenti che si aprono con lo spettacolo pirotecnico dal campanile. Al termine dei fuochi tutto il borgo prende vita con la grotta delle torture, i mercati, gli artigiani, il banchetto dei nobili e gli spettacoli di mangiafuoco, danza e teatro in tutte le piazze. Per entrare ancora di più nell’epoca medioevale, potrete dotarvi di salvacondotto e monete.

Qualche indicazione

Per essere rispettati da tutte le classi sociali, all’ingresso della manifestazione dotatevi del salvacondotto. Previa una piccola offerta, gli esattori delle tasse, vi rilasceranno un segnalibro sul quale apporre il timbro della serata. Se la domenica avrete tutti e tre i timbri riceverete un amuleto che vi garantirà il rispetto di tutti: dai mendicanti ai nobili. E cosa più importante vi preserverà dalla giustizia espletata dal giudice e dai suoi solerti armigeri e torturatori. Le vostre banconote inoltre potrete cambiare al banco e con le monete che riceverete potrete mangiare e bere nelle taverne e nei locali convenzionati di Gemona che espongono il logo della manifestazione.