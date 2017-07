UniUd, da giovedì 13 luglio al via le immatricolazioni 2017/18

UDINE – Giovedì 13 luglio l’Università di Udine apre ufficialmente le immatricolazioni per l’anno accademico 2017-2018. Dei complessivi 73 corsi di studio proposti agli studenti (uno in più rispetto all’anno scorso), 35 appartengono all’area scientifica, 12 a quella medica, 11 all’umanistica e della formazione e 8 all’area economica e giuridica. Tre i nuovi corsi al via: la laurea triennale in Banca e Finanza (con sede a Pordenone) del dipartimento di Scienze economiche e statistiche; la laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi, del dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale; la laurea magistrale interateneo con Trieste in Data Science and Scientific Computing, del dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, con sede nel capoluogo giuliano. Sarà inoltre possibile iscriversi al concorso di ammissione alla Scuola Superiore, l’istituto di eccellenza dell’Ateneo che integra i normali corsi universitari con percorsi paralleli di formazione interdisciplinare altamente qualificati.

L’offerta didattica

Dei complessivi 73 corsi, 36 sono di laurea triennale, 33 di laurea magistrale e 4 di laurea magistrale a ciclo unico. I corsi interateneo sono 15 (in maggioranza con l’Università di Trieste, ma anche con gli atenei di Bolzano, Padova e Verona); 12 quelli con percorso internazionale a doppio titolo con università di 11 Paesi (Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Città del Vaticano, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna), un corso internazionale (con l’Austria). Un corso, la laurea magistrale in Economics, è erogato interamente in lingua inglese. Le attività di supporto alla didattica sono realizzate con il sostegno della Fondazione Friuli.

Informazioni utili

Offerta didattica, manifesti degli studi e tutte le informazioni su tasse, modalità e termini d’iscrizione ai corsi, di preiscrizione ai corsi a numero programmato e aperture delle segreterie studenti sono disponibili sul sito internet dell’ateneo www.uniud.it, in particolare nella pagina dedicata ai Futuri studenti. L’iscrizione al concorso della Scuola Superiore avviene unicamente online dall’indirizzohttp://scuolasuperiore.uniud.it/, dove è disponibile anche il bando. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 241 433 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13) o scrivere a studenti@uniud.it. Per perfezionare le pratiche d’iscrizione ed eventuali chiarimenti sono disposizione le Segreterie studenti, che resteranno chiuse dal 14 al 18 agosto in concomitanza con la chiusura estiva di tutte le sedi dell’Ateneo.