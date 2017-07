L'Ateneo incontra le future matricole a Udine, Gorizia e Pordenone

FVG – L’Università di Udine, in occasione dell’avvio delle immatricolazioni, organizza il 13 e 14 luglio una serie appuntamenti, chiamati 'L’università ti incontra', per offrire ai futuri studenti informazioni utili su corsi di studio e sbocchi professionali, organizzazione didattica, modalità d’iscrizione, agevolazioni e servizi offerti. Gli incontri si terranno nelle sedi di Udine, Gorizia e Pordenone. Per partecipare e per maggiori informazioni contattare l’Ufficio orientamento e tutorato, via telefono allo 0432 556215, o via email a cort@uniud.it. A spiegare, rispondere a domande e fornire chiarimenti saranno docenti, orientatori, tutor e operatori specializzati dell’ateneo.

A Udine

A Udine sono previsti quattro incontri. Giovedì 13 luglio: alle 9.30, nelle aule delta e gamma del polo scientifico di via delle Scienze 206, incontro dedicato ai corsi di studio delle aree di Agraria; Ingegneria e Architettura; Scienze matematiche, informatiche e multimediali; Biotecnologie; alle 15, presso il polo medico di viale Ungheria 20, appuntamento incentrato sui corsi di Medicina e Chirurgia, Professioni sanitarie e Scienze motorie. Venerdì 14 luglio: alle 9.30, presso il polo umanistico di palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, incontro focalizzato sui corsi di Lingue e Letterature straniere, Lettere e Beni culturali, Scienze della formazione primaria; alle 15, presso il polo economico-giuridico di via Tomadini 30/a, sarà la volta dei corsi di Economia e di Giurisprudenza.

A Gorizia

A Gorizia, giovedì 13 luglio alle 9.30, nell’aula 5 del polo di Santa Chiara, in via Santa Chiara 1, saranno presentati i corsi di laurea in Relazioni pubbliche e Dams – Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.



A Pordenone

A Pordenone venerdì 14 luglio, alle 9.30, nell’aula S1 del Centro polifunzionale di via Prasecco 3/a, saranno illustrati i corsi in Banca e Finanza, Infermieristica e Scienze e tecnologie multimediali.