Giovani: arriva l'app per smartphone che sonda l'umore

FVG - Un'applicazione per smartphone, divertente e di facile uso, rileverà l'umore dei giovani in Friuli Venezia Giulia e fornirà a loro giochini per allenare le abilità cognitive. L'attivazione dello strumento è prevista per l'autunno e rientra tra le azioni del progetto che è stato approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle Politiche giovanili, Loredana Panariti. tà

Si tratta di un'iniziativa che punta al miglioramento delle funzioni esecutive dei ragazzi e, in particolare, della capacità di autocontrollo delle emozioni e del comportamento. Il progetto, dal valore totale di 40 mila euro, presenta una serie di interventi, tra i quali la formazione mirata di insegnanti, educatori e istruttori sportivi, nonché la predisposizione di gruppi di studenti tutor. Le conoscenze acquisite serviranno quindi a comprendere meglio gli stati di umore negativi dei giovani e a contrastare con maggiore successo il loro disagio. A questo proposito, l'app avrà un ruolo chiave: oltre a essere un valido strumento di supporto nel processo di educazione dei giovani, fungerà anche da raccoglitore di dati statistici utili a un'analisi scientifica e pedagogica.

Grazie alle informazioni raccolte sarà infatti possibile predisporre dei suggerimenti per migliorare la programmazione regionale in materia di politiche giovanili. La conclusione del progetto è prevista per il mese di giugno 2019 e prevede la collaborazione della Regione con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa).