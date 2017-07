Incidente sul lavoro: grave un operaio colpito da un cavo d'acciaio

POZZUOLO DEL FRIULI - Grave incidente sul lavoro della mattinata di martedì 11 luglio, attorno alle 10, a Cargnacco di Pozzuolo del Friuli. Un uomo di 49 anni di Udine, P.B., queste le sue iniziali, operaio della Rizzani De Eccher è rimasto ferito mentre era intento a tendere dei cavi d'acciaio su un martinetto.

Le cause dell’incidente - come precisa Il Gazzettino - sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Mortegliano e degli ispettori del lavoro. Da una prima ricostruzione pare che durante l'operazione uno dei cavi si sia staccato e lo abbia colpito nella parte sinistra del corpo, al braccio e alla gamba. Sono i colleghi di lavoro a prestargli soccorso i primi, subito dopo è arrivata un’ambulanza del 118. Sul posto anche l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine. L'uomo è rimasto ferito seriamente ma non sarebbe in pericolo di vita.