Martines sul Festival Valli Natisone: è una ricchezza culturale per il Fvg

UDINE - "Il Festival delle Valli del Natisone è una di quelle manifestazioni che alimentano la ricchezza culturale delle nostre terre, diverse ma unite in una specialità che esalta ogni singolo contesto. Così avviene anche per questo evento, finalmente ritornato a una dimensione che permette di esprimere e valorizzare non solo gli spettacoli, ma anche i luoghi che li ospitano. La Regione è dunque orgogliosa di sostenere una manifestazione che contribuisce a elevare l'offerta culturale dell'intero Friuli Venezia Giulia".

A dirlo è il consigliere regionale Vincenzo Martines (Pd) in riferimento all'edizione 2017 del Festival delle Valli del Natisone/Festival V Nadiskih Dolinah, che sarà presentato durante la conferenza stampa in programma giovedì 13 luglio, alle 12, nel palazzo della Regione di via Sabbadini (sala Kugy) a Udine. All'appuntamento, insieme a Martines, interverranno il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli; Roberto Piaggio dell'associazione organizzatrice Puppet Festival Fvg; Fernando Marchiori, direttore artistico del Festival.