Sanità, il M5S all'attacco: "Il Fvg è passato dal 2° al 21° posto in Italia"

FVG - «Secondo la presidente Serracchiani la riforma sanitaria, come le altre imposte negli ultimi quattro anni, avrebbe dovuto essere d'esempio per tutte le altre regioni italiane. Il ranking 2017 dei Servizi sanitari regionali, curato dal Consorzio per la ricerca economica applicata in Sanità (Crea), colloca invece il Friuli Venezia Giulia nell'area critica, insieme a Calabria, Abruzzo, Puglia, e Molise. Siamo passati dal secondo posto della prima sperimentazione del 2013 al penultimo posto di oggi. Il Friuli Venezia Giulia si trova infatti al 20esimo posto sui 21 servizi sanitari regionali italiani. Crediamo che la giunta Serracchiani debba spiegare pubblicamente le ragioni che sono alla base di questo primato decisamente poco onorevole». Il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Ussai commenta così i risultati della V edizione del progetto 'Una misura di performance dei servizi sanitari regionali'.

«Nel 2013 il Crea sanità ha lanciato questo metodo di valutazione multi-dimensionale e multi-prospettiva, che media le valutazioni di diversi stakeholder del sistema (utenti, management aziendale, professioni sanitarie, istituzioni e industria medicale), producendo un indice sintetico di performance per ogni servizio sanitario regionale. Un rapporto - spiega Ussai - che indaga cinque dimensioni: sociale (equità), economico-finanziaria, appropriatezza, esiti e innovazione (quest'ultima inserita per la prima volta nell'edizione 2017), ognuna con propri indicatori. Nel rapporto non viene segnalata la performance di ogni regione rispetto ai diversi indicatori considerati. Il Friuli Venezia Giulia è però una new entry tra le ultime cinque regioni collocate nell'area critica».

Fatte queste precisazioni, il Movimento 5 Stelle rivolge alcune domande all'assessore Telesca: «Quali sono i valori degli indicatori considerati per la performance che ci penalizzano maggiormente nella valutazione finale? Come mai, nonostante alcuni presunti miglioramenti richiamati dal rapporto, il Friuli Venezia Giulia occupa nella classifica una posizione così bassa? E, infine, dove sarebbe la nostra regione se questo miglioramento non ci fosse stato, considerato che già così siamo negli ultimi posti?" "Siamo sicuri - conclude Ussai - che la propaganda di regime continuerà a magnificare le riforme della giunta Serracchiani. Come M5S auspichiamo che questa maggioranza cominci a ragionare sui numeri, ammettendo i propri errori per iniziare a porvi rimedio».