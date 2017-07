Viabilità modificata fra San Giorgio di Nogaro e Latisana

FVG - Lo spostamento del traffico effettuato la scorsa notte per consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della terza corsia

Modifica della viabilità, la scorsa notte, nei tratti di A4 interessati dai lavori della terza corsia per quanto riguarda il terzo lotto (Alvisopoli-Gonars). L’assetto, fra San Giorgio di Nogaro e Latisana è stato modificato per seguire il progredire dell’intervento che, dal 26 aprile scorso, ha cominciato a interessare l’asse autostradale.

Il cambiamento

Dalla mattina di martedì 11 luglio il traffico è stato spostato nella zona centrale dell’autostrada, per consentirne l’allargamento a Nord. Il nuovo assetto è stato ottenuto utilizzando, oltre alla corsia di marcia, una parte della corsia di sorpasso in direzione Venezia e una parte di quella di quella di sorpasso in direzione Trieste. Restano inalterate le dimensioni passate, sia per la corsia di marcia, sia per quella di sorpasso da 3 metri e 75 a 3 metri e 50 di larghezza. Anche in questa nuova configurazione non c’è la corsia di emergenza. A partire dalla notte, verranno posizionati i new jersey lateralmente al tratto modificato e, ogni 1.500 metri circa saranno ricavate le piazzole per la sola sosta d’emergenza. Nel tratto interessato dai lavori il limite di velocità rimane fissato a 80 chilometri all’ora ridotto a 70 chilometri all’ora per i mezzi pesanti che, a pieno carico, superano le sette tonnellate e mezzo.