'Concert for Life 2017': la star sarà Lodovica Comello

UDINE - Dopo Zucchero, Elisa, Ligabue e l’Harlem Gospel Choir, un altro grande artista abbraccia la causa di @uxilia Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si applica in attività di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo, e del progetto «Concert for Life», appuntamento voluto fortemente dalla onlus che vede la musica quale veicolo per sensibilizzare il grande pubblico su progetti in favore di bambini che si trovano in vari contesti di disagio, garantendone educazione e formazione professionale fino al compimento della maggiore età.

Il grande appuntamento di musica e solidarietà

Star del 'Concert for Life 2017' sarà quindi Lodovica Comello, finalista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, cantante, attrice, amatissima conduttrice televisiva friulana, già divenuta idolo mondiale per milioni di persone grazie al ruolo recitato nella serie Disney 'Violetta'. Il grande appuntamento di musica e solidarietà con Lodovica Comello è in programma il prossimo 21 luglio al Castello di Udine, per l’organizzazione di Zenit srl e @uxilia Onlus, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e l’Agenzia PromoTurismoFVG, evento inserito nel programma di 'Udine Vola'. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul circuito Ticketone, per ogni tagliando venduto 2 Euro saranno devoluti ad @uxilia Onlus. info e punti vendita su www.azalea.it .