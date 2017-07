Nuovo campo calcio a 5 all'area Verde di via Valente: consegnati i lavori

UDINE - Sono stati consegnati dal sindaco di Udine Furio Honsell e dagli assessori allo Sport Raffaella Basana e ai Lavori Pubblici Pierenrico Scalettaris i lavori per la realizzazione di un campetto in erba sintetica nell'area verde di via Valente.

I lavori comporteranno il recupero di uno spazio asfaltato, interno all'area verde, originariamente adibito a campo da tennis, che verrà sistemato con manto in erba sintetica, recinzione e porte per il gioco del calcio a 5, che andrà ad aggiungersi allo spazio di gioco già esistente. «Sarà uno spazio libero, a disposizione dei bambini che, grazie alle protezioni installate, potranno giocare a palla senza creare disturbo e pericolo agli altri utenti dell'area, bambini e adulti» ha spiegato il sindaco Honsell.

La ditta esecutrice è la Zambon Mario S.r.l. con sede a Marano Vicentino. L'importo dei lavori è di 37.085,38 e il tempo utile per la fine lavori è di quaranta giorni dalla consegna, avvenuta venerdì 7 luglio.