Villains hotel: l’albergo dei cattivi targato Anà-Thema Teatro arriva a Udine!

UDINE - Venerdì 14 e sabato 15 luglio alle ore 21, sarà il momento tanto atteso dello spettacolo di debutto della Compagnia dell’Undicesimo Campus Internazionale: Villains hotel - L’albergo dei cattivi.

Uno spettacolo con i 15 attori dell'Undicesimo Campus Teatrale Internazionale, che dopo un lungo studio sui personaggi «Cattivi del Teatro» presenteranno un percorso teatrale insolito all’interno del prestigioso Astoria Hotel Italia.

Come si svolgerà la sera

Ogni stanza dell’albergo diventerà il palcoscenico di uno dei terribili... Lo spettacolo originalissimo sarà allestito nelle stanze dell’albergo e sarà il frutto del lavoro svolto da fine giugno al Teatro della Corte di Osoppo, (sede di Anà-Thema Teatro) dove attori e compagnia sono impegnati nel consueto Campus Teatrale Internazionale quest’anno intitolato «Progetto cattivi del teatro teatro». Ogni spazio dell’albergo, appositamente allestito, diventerà un micro palcoscenico, sul quale i personaggi «cattivi» rivivranno grazie agli attori, in un viaggio molto suggestivo, per un contatto intimo e davvero esclusivo. Il pubblico verrà diviso in gruppi da 10 persone ed accompagnato in un percorso che lo porterà nelle stanze «private» dei personaggi e nei luoghi più caratteristici del prestigioso Hotel nel cuore della città di Udine. Biglietto 10 euro, spettacolo per 100 persone a sera, consigliata prenotazione.

Astoria Hotel Italia, in piazza XX settembre, a Udine.