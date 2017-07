Maltempo: grandine, pioggia e forte vento nel gemonese

GEMONA - Il maltempo pare essere arrivato (come da previsione) nella nostra regione. Attorno alle 18 si è registrata una forte grandinata nel gemonese. Oltre alla grandine, non è mancata la pioggia, caduta abbondante, e il forte vento. In azione già le prime squadre dei vigili del fuoco.

Per la giornata dell'11 luglio è prevista un'allerta di colore giallo con "probabili temporali sparsi, specie di notte-primo mattino sui monti e alta pianura e poi dal pomeriggio anche su bassa pianura e costa. Sarà possibile qualche temporale forte".