BORDANO - Avete paura del buio? (perché avete letto tanti libri di Stephen King e sapete che nel buio abitano mostri inimmaginabili). Oppure ne siete attratti? (perché niente è come quel brivido che scende lungo la schiena e vi fa sentire un po’ più vivi). In entrambi i casi, partecipate a ‘Dark week: una settimana al buio’ alla Casa delle Farfalle di Bordano. Se avete paura, potrete cercare di vincerla, condotti da guide esperte che vi mostreranno che non c'è in fondo molto da temere; se siete impavidi vi metterete alla prova, come fate sempre, e ve ne farete un vanto con mariti, mogli, fidanzate, amici. Tre gli appuntamenti in programma, tutti in programma quando scende la sera a Bordano.

Sabato 15 luglio

Si inizia con Gufo che ti passa, sabato 15 luglio: un’escursione notturna nei boschi intorno alla Casa delle Farfalle accompagnati dalle guide che vi faranno aguzzare i sensi per «sentire» (ascoltare, odorare, toccare) quanti animali (tanti) si attivano al calar della notte, al contrario di noi umani che col buio dormiamo. Al rientro dall’escursione, dopo un paio d’ore, pastasciutta e vino per tutti.

Giovedì 20 luglio

Dedicato ai più piccoli invece, giovedì 20 luglio, Dormo con le farfalle, la particolare «notte al museo» della Casa delle Farfalle: dal campo base presso la Casa delle Farfalle si parte per il «grande gioco della notte», con le squadre che perlustrano i prati di Bordano alla ricerca degli strani personaggi e degli elfi che le popolano, a caccia degli indizi che guideranno i ragazzi in un percorso attraverso le storie più belle della nostra natura. Di ritorno, altre scoperte e giochi, talismani, lettere segrete e altre sorprese, prima di dormire nei sacchi a pelo tutti insieme. Per ragazzi che hanno frequentato la scuola primaria.

Venerdì 21 luglio

Per finire, il giorno seguente, venerdì 21 luglio, la Notte delle farfalle: le guide condurranno i visitatori dentro le serre al buio, faranno loro scoprire, alla luce delle torce, quanta parte della vita in una foresta tropicale e su tutto il nostro pianeta avviene avvolta dall’oscurità. Nella seconda parte della serata invece, in giardino, complice una lampada speciale e la luna nuova, vedremo che non solo ai tropici, ma anche alle nostre latitudini, la notte brulica di vita: il direttore scientifico della Casa delle Farfalle, l'entomologo Francesco Barbieri, racconterà le storie di tutti gli insetti che verranno attirati dalla «luna artificiale» (secondo la regola: guardare, non toccare e lasciar andare).

Per tutti gli eventi, prenotazione obbligatoria alla mail: info@bordanofarfalle.it oppure telefono: 344 2345406.