Gemellaggio tra vetture e velivoli d’epoca a Premariacco

UDINE - Evento d’eccezione domenica 16 luglio all’aviosuperfice di San Mauro, a Premariacco. Giungeranno infatti dal museo di Nervesa della Battaglia (Tv) 4 velivoli d’epoca, due di fabbricazione inglese e altri due entrati nella storia: il Fokker Dr.I, caccia monomotore triplano, usato dal Barone Rosso, Manfred von Richthofen, che nella guerra ‘15-18 dominò i cieli con memorabili duelli aerei e divenne leggenda dell’aviazione tedesca, e lo SPAD di Francesco Baracca, asso dell’aviazione italiana medaglia d’oro al valor militare nella grande guerra a cui sono attribuite 34 vittorie aeree.

Club friulano veicoli d’epoca

Ad attendere i velivoli, alle 10.30, ci sarà una trentina di vetture d’epoca dei collezionisti del Club friulano veicoli d’epoca (Cfve) il cui presidente Italo Zompicchiatti ha predisposto ogni cosa al meglio per favorire questo originale gemellaggio che si rinnova periodicamente. Splendidi modelli di Ferrari, Alfa Romeo, Jaguar, Triumph, MG, Lancia disposti in mostra statica attenderanno gli aerei della Fondazione Jonathan Collection, unica onlus in Italia ad aver realizzato e custodito in un museo modelli di storici velivoli grazie alla passione di Giancarlo Zanardo. Per gli appassionati di motori è un altro ghiotto appuntamento che il Cfve ha programmato per valorizzare il collezionismo d’epoca che coinvolge ancora centinaia di appassionati conservatori e restauratori di ‘pezzi’ dal fascino intramontabile.

Per informazioni rivolgersi ai numeri 338.7155636 e 0432.720185