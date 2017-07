BizNic: appuntamento per un picnic d’affari

TAVAGNACCO - Un picnic d’affari, organizzato per sabato 22 luglio, dalle 18.30 alle 21 al parco del campo sportivo di Tavagnacco e iscrizioni aperte al sito www.biznic.it. È la novità ideata dal Movimento Donne Impresa e Giovani Imprenditori di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, pensata per dare l’opportunità a imprenditori e professionisti provenienti da diversi settori, ma accomunati dalla voglia di far crescere la propria attività, di conoscersi in un evento che mette insieme cibo, divertimento, drink, musica e business.

Di cosa si tratta

Al BizNic, così è stato chiamato l’appuntamento, dopo l’aperitivo di benvenuto, e in un contesto da vero picnic con tovaglie distese sul prato a contatto con la natura, alcuni esperti guideranno i convenuti alla scoperta dei quattro temi scelti per il confronto: manifattura e servizi 4.0; internazionalizzazione e turismo; impresa sostenibile ed economia circolare; made in Italy. «Desideriamo favorire una maggiore qualità della vita e del lavoro» spiega la presidente regionale del Movimento Donne, Filomena Avolio «affrontare il tema della sostenibilità dell'imprenditoria femminile e giovanile in Friuli Venezia Giulia e approfondire i temi che, a nostro avviso, possono spingere la crescita delle nostre imprese, rendere più attrattiva la nostra regione, creare contesti produttivi stimolanti e nuovi scenari determinanti per un futuro più sereno. Abbiamo costruito questo evento nuovo, divertente e piacevole per offrire opportunità di incontro, confronto e business per imprenditrici, imprenditori, professionisti ed esperti». Maggiori dettagli e il form di iscrizione si trovano sul sito www.biznic.it