Salute: potenziata l'assistenza pediatrica a Latisana

LATISANA - «La grave carenza di pediatri che notoriamente non riguarda solo il Friuli Venezia Giulia - comunica l'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca - non ci ha impedito di attivare anche quest'anno e già dal primo luglio, presso il pronto soccorso di Latisana, la presenza di un pediatra H24 per garantire una risposta alle esigenze di cura pediatrica considerato anche il grande afflusso turistico della stazione balneare di Lignano».

«L'Azienda per l'assistenza sanitaria 2 (Aaas2) - prosegue Telesca - ha compiuto tutti gli sforzi possibili per reclutare pediatri, tanto che il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di questi specialisti si concluderà il 21 luglio. Confidiamo che questo consenta l'assunzione di un numero di medici pediatri congruo per la soluzione definitiva del problema». L'assessore rimarca come «purtroppo il problema della carenza di pediatri non riguarda solo l'Aas2 ma tutti gli ospedali di rete della regione. Stiamo infatti mettendo a punto - evidenzia - percorsi organizzativi con gli ospedali hub per cercare di trovare soluzioni strutturali ad un problema che non dipende certamente dalla Regione e men che meno da fattori economici".

«Continueremo comunque a lavorare come abbiamo sempre fatto - conclude Telesca - per valorizzare l'attrazione turistica di Lignano e garantire servizi di eccellenza».